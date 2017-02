Na volta às aulas, 10 creches deixam de ofertar vagas a crianças

Educação Infantil 15/02/2017 | 11h01 Atualizada em

As férias estão terminando, aulas da rede municipal serão retomadas na próxima segunda-feira, mas a falta de vagas na Educação Infantil é um problema sem prazo para acabar. Santa Maria deveria ter 10 novas creches, com 1.250 vagas em turno integral, pelo programa federal ProInfância. Contudo, há três anos, cinco obras (que foram começadas) estão paradas, e as outras cinco nem saíram do papel. Todas foram licitadas em 2013 ao custo de R$ 14 milhões.

Segundo o secretário de Gestão e Modernização Administrativa, Guilherme Cortez, a nova gestão da prefeitura estuda maneiras de começar as obras nas cinco creches que ainda estão na fase de projeto.

– As cinco que estão com alguma estrutura erguida foram judicializadas. Não podemos fazer muita coisa e temos que esperar. Mas as outras tiveram os contratos rescindidos e nós queremos dar continuidade – explica o secretário.

A MVC Soluções em Plásticos, responsável pela construção das creches, responde judicialmente por quebra de contrato, pois abandonou o serviço. Segundo Cortez, uma audiência com a empresa foi marcada para 6 de março.

As creches começadas estão nos bairros Medianeira, Monte Belo, Nova Santa Marta, Residencial Lopes e Diácono João Luiz Pozzobon. Já as creches das localidades de Campestre, Nonoai, Estação dos Ventos, Vila Jardim e São João Batista são as que não começaram.



FALTA SENTIDA



No Residencial Lopes, o aposentado Omar Graciano, 53 anos, conta que a mulher, Silvia Marques, 47, fica em casa para cuidar da neta de 4 anos. De acordo com Omar, se a creche, que fica a uma quadra da casa deles, estivesse concluída, a neta ficaria lá em turno integral, e a esposa poderia procurar emprego.

A reclamação é a mesma da vendedora Araci Oliveira, 51 anos, que mora na Nova Santa Marta. Ela conta que a madrinha das netas fica em casa para cuidar das meninas.

– Minha filha está fazendo um curso técnico, e a madrinha, que está desempregada, cuida das crianças. Se tivesse a creche, as meninas ficariam ali, e a moça poderia procurar emprego – reclama Araci.

Em 2016, a Secretaria Municipal de Educação comprou cerca de 900 vagas para a Educação Infantil ao custo de R$ 2,8 milhões. A reportagem solicitou à Secretaria de Educação o número de vagas compradas para este ano e o custo para a prefeitura, porém, até a publicação deste texto a pasta não respondeu ao questionamento.



A SITUAÇÃO DAS CRECHES

No Residencial Lopes o matagal tomou conta do terreno e os materiais ficam ao relento, espalhados pelo chão do local Foto: Fernanda Ramos / DSM

O programa federal ProInfância previu a construção de 10 creches em Santa Maria e o serviço para todas foi orçado em R$ 14 milhões. As creches foram licitadas em 2013, e cinco tiveram as obras começadas



Bairro Medianeira

- O chão foi começado e muito material está espalhado pelo local. O matagal tomou conta de tudo

Residencial Monte Belo

- É a mais avançada das construções, com 21% da obra feita. Muito mato cresceu ao redor da obra, e materiais estão espalhados pelo terreno

Nova Santa Marta

- O matagal está muito alto e denso. Parte da edificação foi danificada, e moradores próximos do local da creche contam que materiais de construção foram roubados

Residencial Lopes

- Parte da edificação foi erguida. A maior parte do material está espalhado pelo chão. É difícil o acesso ao local pela quantidade de lixo e mato no terreno

Diácono João Luiz Pozzobon

- Há poucas paredes erguidas, muito mato e material de construção espalhado pelo terreno



CONCURSO PARA PROFESSORES

A Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa recebe, até sexta-feira (16), a documentação dos professores chamados, por contrato emergencial, para completar o quadro de docentes do município. O titular da pasta, Guilherme Cortez, diz que, dos 142 profissionais chamados, 22 serão contratados definitivamente, pois estavam no banco de aprovados em concurso do Executivo. Os outros 120 professores serão contratos temporariamente.

Segundo Cortez, em 21 de fevereiro, será aberta licitação para a escolha da empresa que será responsável pelo próximo concurso, que deve acontecer ainda neste semestre.– É um processo que passa por muitos tramites, mas a ideia é contratar os novos professores definitivos ainda no começo do segundo semestre – explica o secretário.Os professores chamados, bem como os documentos que devem ser entregues na Secretaria, estão no site da prefeitura.

LIMINAR

A Prefeitura conseguiu utilizar o banco de professores temporários de 2016 após a renovação ser determinada pela Justiça em caráter liminar. Uma decisão judicial anterior obrigava o Município a realizar concurso para contratação de professores. No entanto, como não haveria tempo hábil para realizar o concurso e chamar os aprovados a tempo, a Prefeitura recorreu ao Ministério Público que, atendendo ao pedido do Município pediu a liminar. A Justiça deferiu o pedido no final de janeiro.