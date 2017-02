Motorista bate em carro estacionado em Rosário do Sul

Acidente 06/02/2017 | 10h25 Atualizada em

Um acidente com danos materiais ocorreu, na madrugada desta sexta-feira, na Rua General Canabarro, em Rosário do Sul, na Região Central. A colisão entre dois veículos teria acontecido por volta das 4h30min, enquanto um trafegava e outro estava estacionado no acostamento.

No local, os policiais da Brigada Militar (BM) constataram que o carro, conduzido por um homem de 31 anos, que trafegava no sentido norte-sul, colidiu com outro veículo que estava estacionado no local. Com o barulho da batida, a proprietária do carro estacionado, uma idosa de 69 anos, acordou para ver o que tinha ocorrido. A força do impacto fez com que o carro em movimento arrastasse o veículo estacionado e ambos só foram parar na esquina com a Rua Riachuelo. Houve danos materiais nos dois carros.

O homem se negou a fazer o teste do etilômetro e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi registrada a ocorrência. O veículo foi recolhido ao depósito do Detran. Não houve ferimento entre os envolvidos, que realizaram acordo, com a promessa do autor pagar as despesas do veículo da vítima.

* Com informações da Gazeta de Rosário.