Moradores do Residencial Lopes fazem vaquinha para evitar arrombamentos na sede

Não é de hoje que os moradores do Parque Residencial Lopes, que fica no Bairro Pinheiro Machado, na zona oeste de Santa Maria, mostram-se engajados na busca de medidas preventivas pela segurança de todos que moram no local. Em setembro de 2015, uma iniciativa criada por quem reside lá já havia sido notícia no Diário. Na época, foi criado no Facebook o grupo "Residencial Lopes Alerta". Nele, que atualmente conta com quase mil participantes, vizinhos trocam informações sobre pessoas em atitudes suspeitas. E foi nesse mesmo espaço que a comunidade se mobilizou para tentar solucionar outro problema relacionado à segurança.

Depois da sede da Associação Comunitária Ação e Solidariedade (Acas) ter sido arrombada no último dia 2, o presidente da entidade, Oséias Mota, decidiu tomar uma atitude: pedir a ajuda dos demais moradores. Desde de novembro do ano passado, a área verde, onde está a sede, que conta com campo de futebol quadra de areia para vôlei e futebol e pista de caminhada, estava inutilizável devido ao tamanho do mato. Pior do que isso, a situação facilitou não só o arrombamento da sede, mas também atraiu usuários de drogas e criminosos, que usavam o matagal para descartar objetos furtados de casas e que não serviam para os ladrões.

Depois de pelo menos dois protocolos na prefeitura, em 2016 e neste ano, e a resposta de que a previsão para limpeza da área, que tem cerca de cinco hectares, seria feita só em março, o presidente da Acas recorreu ao grupo no Facebook. Após o apelo na rede social, a adesão foi rápida para levantar os R$ 600 necessários para roçar o mato que tomava conta do local.

– Construímos a sede ali em 1997. Faz quatro anos que sou o presidente e, só nesse tempo, fiz uns 20 boletins de ocorrência de arrombamentos. Tínhamos freezer, utensílios de cozinha, como pratos, talheres, copos, levaram tudo. Ganhamos uma academia ao ar livre, que não durou um ano. Ganhamos outra no ano passado e que está 50% funcionando por conta da ação dos vândalos. Os viciados, os ladrões se aproveitam que o mato está alto e tomam conta. E quem usava para esporte já não vai mais – relata Mota.

Mas, para surpresa dos moradores, na manhã desta segunda, uma equipe da prefeitura foi até o local. Cerca de 30 homens estarão trabalhando, pelo menos até esta terça-feira, para limpar todo o local. Agora, com o dinheiro que seria arrecadado para limpar o local, o presidente diz que ainda será definido se será comprado um cortador de grama ou se o valor será investido em iluminação.

Sede da associação constantemente era alvo de arrombamentos. Último foi há uma semana Foto: Lucas Amorelli / DSM

O que diz a prefeitura



Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, a limpeza começou ontem devido ao pedido do prefeito Jorge Pozzobon (PSDB) para que haja mais agilidade nas demandas reprimidas da gestão anterior. Conforme o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paulo Roberto Almeida Rosa, a "secretaria está sendo reestruturada e seu fluxo de trabalho está sendo elaborado, e os protocolos serão atendidos com a maior brevidade possível".



A orientação é que pedidos dessa natureza sejam protocolados na secretaria (veja quadro). Atualmente, esse tipo de serviço é realizado pela empresa Sulclean, e o número de equipes empregadas depende de uma área mensal estipulada. Segundo a prefeitura, em janeiro, 1 milhão de metros quadrados receberam manutenção. A previsão é que, em fevereiro, como as demandas reprimidas estão sendo atendidas, esse número seja menor.

A QUEM RECORRER?



- Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos



- Endereço: Avenida Nossa Senhora Medianeira, 179

- Expediente: 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contatos



- Protocolo Geral: (55) 3223-1616

- Gabinete: (55) 3921-7200

- Iluminação: (55) 3222-0733