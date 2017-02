Morador de São Pedro do Sul desaparece em Vacaria

Desaparecido 23/02/2017 | 16h24 Atualizada em

Um homem de 43 anos, morador de São Pedro do Sul, está desaparecido. A família de Arani da Silva Reis registrou ocorrência, na quarta-feira, do desaparecimento dele, que aconteceu no início do mês, em Vacaria. A família só tomou conhecimento do sumiço de Arani no mesmo dia em que a ocorrência foi registrada.

De acordo com Jussara da Silva Martins, 31 anos, mulher de Arani, no dia 1º de fevereiro, ele saiu de São Pedro do Sul, junto de outro conhecido, para trabalhar na colheita de maçã em Vacaria. Ele disse que voltaria em março.



De acordo com colegas de trabalho dele, ele só apareceu para trabalhar nos dois primeiros dias e depois não apareceu mais. Eles acreditaram que o homem teria retornado a São Pedro do Sul. Alguns dias atrás, um dos colegas de Arani, falando com a mãe, que mora em São Pedro, perguntou por Arani, acreditando que ele estaria na cidade. Foi assim que a família tomou conhecimento do desaparecido.

– Ele disse que ficaria cerca de 45 dias lá e voltaria direto para São Pedro. Quando eu fiquei sabendo que ele sumiu, fui registrar a ocorrência e descobri que ninguém havia registrado nada lá em Vacaria. Por acaso, fiquei sabendo pela minha prima, que ficou sabendo pela mãe do colega dele, que eles achavam que o meu marido tinha voltado. Tentei falar com todo mundo lá de Vacaria, mas ninguém sabe de nada – explica Jussara.



Ela pede para quem tiver informações que entre em contato com a delegacia de São Pedro do Sul pelo telefone (55) 3276-1553 ou pelo celular (55) 99630-4985. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil de Vacaria.



Arani da Silva Reis, 43 anos, desapareceu no início de fevereiro em Vacaria Foto: Reprodução / Rafael Menezes