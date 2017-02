Morador de Santa Maria quer contar a história do bairro que ama em um livro

Campestre do Menino Deus 28/02/2017 | 13h01 Atualizada em

Há 21 anos, Carlos Roberto Aquino Gomide, 69 anos, mantém uma estreita relação com o lugar onde vive. Ele é militar naval aposentado e morador do Bairro Campestre do Menino Deus. Filho de pai gaúcho e mãe carioca, nasceu no Rio de Janeiro e percorreu diversas cidades por conta da profissão.



A vinda para Santa Maria, se deu porque o pai, antigo funcionário de CEEE, já havia se instalado por aqui. Depois de aposentado, Gomide também mudou-se e do Campestre, local de onde não pretende sair.

– Meu Coração é Santa Maria. Saía caminhando pelos morros que tem na volta do bairro e conheço cada pedaço. Percorri vários lugares, mas é difícil trocar. A beleza, as paisagens e a tranquilidade do Campestre não se comparam a nada.



Casado, pai dois filhos e com três netos, muito já fez e segue constantemente promovendo ações para o desenvolvimento e valorização do bairro.

Em 1998, preocupado com os contantes acúmulos de lixo e com a falta de políticas ambientais fundou uma ONG Campestre do Menino Deus, ativa por pelo menos três anos. Gomide fazia parcerias com Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e com a própria comunidade para palestras e mutirões de limpeza, muitos, às margens do Rio Vacacaí-Mirim.



Em 2011, criou uma edição de um jornal do bairro. Além de tratar de demandas locais, conversava com moradores. Ele conta, com orgulho, que foi um dos primeiros a entrevistar a dupla de canoístas Gilvan e Givago. Morar no mesmo bairro de Beto Pires, de entidades como o CTG Poncho Branco, Clube do Professor Gaúcho e Casa-Círculo também o enchem de alegria.

Outra atividade exercida pelo aposentado é, ter em casa, há anos, uma Rádio PX, – rádio amadora e registrada no Ministério das Comunicações. A intitulada Estação Cosmos, permite que ele se comunique com pessoas do mundo inteiro. Informações sobre o Campestre e a cidade vão constantemente ao ar. Das relações, há trocas de selos, moedas e cartões postais com pessoas de várias partes do mundo que chegam ao endereço de Gomide.

Livro sobre o bairro

Uma vez, Gomide ouviu o pai contar que, décadas e décadas atrás, familiares dele já haviam morado por lá. A curiosidade pelos antepassados, o aproximou de pessoas e memórias. Então, o aposentado resolveu compilar todo material coletado para transformar em um livro. A pesquisa já tem 10 anos e ainda não está encerrada. Um de seus sonhos é conseguir patrocínio e editá-lo. O "rascunho" da obra se divide em quatro capítulos que contam um pouco da história de Santa Maria, sobre o Bairro Campestre, depoimentos e a história da própria família.



Apreciador da literatura gaúcha e brasileira, não é a primeira vez que Gomide mergulha no mundo das letras. Em 2008 participou do concurso literário Felippe D'Oliveira. Em homenagem à neta Victória, escreveu " A Estrelinha na Terra de Imembuí".

No livro dedicado ao bairro, ele reúne fotografias e escritos que versam sobre personagens locais, a vida social, os costumes – como as antigas rezadeiras da região – , a origem das ruas, o o potencial turístico e até lendas, como a do "Lobisomem do Campestre".

– Sou apaixonado por aqui. Meu objetivo é não deixar a história morrer – pontua o aposentado.