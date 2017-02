Ministério Público do Trabalho pede que UFSM cesse estágios com associação dos EUA

Investigação 13/02/2017 | 17h40 Atualizada em

O Ministério Público do Trabalho (MPT) encaminhou uma notificação para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) recomendando que não autorize novos contratos de seus alunos com programa de estágio profissional em fazendas dos Estados Unidos realizado pela International Farmers Aid Association (IFAA).

A recomendação partiu de um inquérito civil que foi instaurado para apurar supostas irregularidades da associação. Ela é investigada por trabalho análogo ao de escravo. Estudantes brasileiros relataram terem sido vítimas de exploração laboral em diferentes fazendas norte-americanas, sendo obrigados a trabalhar até 80 horas por semana e em condições extremas de temperatura (-20ºC).

O MPT ainda enviou notificação à IFAA para que inclua em seus contratos garantias aos estagiários, como a possibilidade de rescisão antecipada e sem multa, já que, atualmente, o estudante paga R$ 20 mil caso interrompa o contrato de estágio. Também é recomendado que os estudantes tenham posse das passagens de retorno ao Brasil e de seus passaportes estudantis durante o período de trabalho nos Estados Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores alertou a suposta irregularidade, recomendando que os interessados pesquisem detalhadamente pelos programas de intercâmbio. Caso os alunos percebam que são vítimas de exploração no Exterior, devem buscar auxílio de autoridades a ajuda do consulado brasileiro que for mais próximo.

