Ministério de Saúde antecipa vacinação contra a gripe

Prevenção 23/02/2017 | 17h41 Atualizada em

O Ministério da Saúde antecipou o calendário de vacinação contra a gripe. A decisão foi anunciada na manhã desta quinta-feira, na reunião da Comissão Intergestores Tripartite. O secretário estadual de Saúde, João Gabbardo Reis, publicizou o tema em seu perfil no Twitter.

Ministério da Saúde anuncia antecipação da vacina da Gripe. Dia D para vacinação da Gripe será dia 10 de abril. @SES_RS@CONASSoficialpic.twitter.com/R9JJXNdqsw ¿ Joao Gabbardo Reis (@GabbardoJoao) 23 de fevereiro de 2017

A justificativa da antecipação se deve a situação atual dos países Europeus, que vivem uma epidemia de Influenza. Os índices europeus podem indicar gravidade para o próximo inverno.



As primeiras doses de vacina devem ser enviadas aos estados a partir do dia 10 de abril. Antes, a previsão é que começassem no dia 6 de maio.



A distribuição das doses ficará a cargo de cada cada Estado. O Dia D, quando todos os postos ficam abertos em um mutirão de vacinação está marcado para o dia 6 de maio.

A campanha de vacinação deve se encerrar no dia 19 de maio. Receberão vacinas gratuitamente as pessoas que se encaixarem no perfil do grupo de risco, que ainda deve ser definido pelo governo. No ano passado, faziam parte deste grupo crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde. Povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional também foram imunizados.

Foto: João Vilnei / Divulgação