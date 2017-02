Médica acusada de omissão de socorro diz que fez tudo o que estava ao seu alcance

Santiago 07/02/2017 | 11h56 Atualizada em

A médica de um pronto-socorro de Santiago, acusada de suposta omissão de socorro a uma criança de cinco anos,alega que fez tudo o que estava ao seu alcance na hora do atendimento. Por telefone, ela deu a sua versão da história para o Diário, na manhã desta terça-feira

Polícia vai investigar suspeita de omissão de médica em Santiago



De acordo com a médica, que não quer se identificar, a criança teria chegado ao pronto-atendimento no final da tarde da última quarta-feira, dia 1º de fevereiro, acompanhada da mãe, de 35 anos. Segundo a médica, a mãe teria dito que o menino havia se machucado enquanto andava de bicicleta no dia anterior. Ele não teria escoriações e, por isso, a mãe não teria se preocupado em um primeiro momento. Como a criança começou a se queixar de dor abdominal, a mãe a levou ao PS.

– Atendi a criança e pedi, inicialmente, um exame de Raio X. Ele estava bem, estável, com uma dor leve sem sinal de algo mais grave. Os exames não apresentaram nenhuma alteração e eu avisei à mãe que, se algo acontecesse durante a madrugada, que ela deveria voltar ao PS – esclarece a médica.

Pacientes têm primeiras consultas marcadas



Durante a madrugada de quinta-feira, a mãe retornou ao hospital com o menino, afirmando que ele havia vomitado. A médica conta que, neste momento, encaminhou a criança para a internação no setor de observação, alegando que seria mais fácil para ela (profissional) cuidar do menino. Além disso, ela teria solicitado uma ecografia (no registro da ocorrência policial, a mãe alegou que a médica não pediu exames). Entretanto, o exame só poderia ser feito a partir das 7h30min.

– O meu erro foi não ter avisado essa mãe de que eu já havia solicitado o exame. Tive que atender um outro paciente e levei cerca de uma hora em um processo de sutura. Ficou parecendo que eu apenas os deixei na sala de observação, mas eu havia comunicado meu colega, que assumiria o plantão, de todos os procedimentos que já haviam sido feitos.

Segundo a médica, ela e a mãe do menino já conversaram, e a situação foi esclarecida. Segundo a médica, a mãe teria afirmado ter feito o boletim de ocorrência em um momento de nervosismo, mas a criança passa bem e tem previsão de alta.



Além disso, a médica fez uma ressalva em relação ao atendimento. Ela salientou que foi ela quem solicitou a ecografia – exame que detectou a hemorragia internada causada pelo rompimento do baço.

Santa Maria tem meta de vacinar 4 mil adolescentes contra o HPV



– A criança apresentou sangramento cerca de 36 horas após o incidente. Não houve omissão nem de minha parte nem do hospital. Cuido da emergência de todos os andares do PS e fiz todos os procedimentos necessários para o tratamento adequado dessa criança. O menino faria a cirurgia de qualquer forma, mas foi o exame que eu solicitei que conseguiu detectar o problema – comentou.