Mãe da Kiss passa mal em audiência nesta terça-feira

A empresária Marta Beuren, 66 anos, mãe de uma vítima do incêndio na boate Kiss em janeiro de 2013, passou mal no final da audiência na tarde desta terça-feira, em Santa Maria.

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Ela é processada por um ex-promotor de Santa Maria. Marta precisou ser socorrida por servidores da 3ª Vara Cível do Fórum da cidade, onde ocorreu a audiência judicial.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamada para socorrer a empresária. Devido ao mal-estar sofrido por Marta, familiares de vítimas da Kiss que acompanhavam a audiência começaram a protestar e houve princípio de tumulto no local, contido pelos policiais que fazem a segurança no Fórum.

O ex-promotor João Marcos Adede y Castro está processando Marta por injúria, difamação e falsidade ideológica devido a declarações da empresária em relação à atuação do Ministério Público na tragédia.