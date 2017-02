Liminar determina que prefeitura prorrogue contrato de professores em Santa Maria

Educação 06/02/2017 | 15h10 Atualizada em

O Juizado Regional da Infância e Juventude determinou que a prefeitura de Santa Maria prorrogue os contratos com os professores da rede municipal de ensino que terminariam antes do início do ano letivo, em 20 de fevereiro.

De acordo com a promotora regional de Educação Rosângela Corrêa da Rosa, os contratos com os 141 professores devem ser prorrogado por mais seis meses, tanto daqueles que trabalham 20 horas quanto daqueles que exercem as suas funções por 40 horas.

– Há um concurso em andamento, mas o resultado dele não deve sair até o início das aulas. Por essa razão se optou pela prorrogação dos contratos – explica a promotora Rosângela.

Ela relata que esteve em reunião com a secretaria de Educação, e a sinalização foi de que os contratos serão prorrogados.

A definição traz conforto para as instituições de ensino que aguardavam com expectativa como fariam para não pecar na realização das aulas. Uma delas era a Escola Municipal de Ensino Infantil Borges de Medeiros, na Avenida Borges de Medeiros. A instituição tem capacidade para 190 crianças, divididas em seis salas com nove turmas. Para que consiga dar conta do que foi previsto para o ano letivo, precisa de mais do que os 11 professores que hoje fazem parte do quadro funcional.

Prefeitura encaminha renovação dos convênios

No fim da última semana, a prefeitura se reuniu com a direção de escolas particulares e filantrópicas que mantinham convênio com a prefeitura para sanar o déficit de vagas na rede de ensino infantil.

Foi acertado que o processo de contratação será por "inexigibilidade de chamamento público", ou seja, será possível renovar os convênios sem a necessidade de um chamamento público, conforme exigia a legislação.

Houve a entrega a cada uma das escolas termos de referência onde constam a documentação necessária para que elas estejam devidamente habilitadas para a renovação do convênio. Com isso, poderá começar o período de matrículas.

As vagas são para creche (turnos integral e parcial) e pré-escola (só parcial).

As escolas e as vagas

– Escola Divina Providência (Rua Cel. Ernesto Becker, 227, bairro Passo D'areia): 300 alunos

– Aldeias Infantis SOS (Rua Roberto Romanó, 355, bairro Dom Antônio Reis): 140 alunos

– Centro Educacional Camobi (Rua Silvino Jacob Zimmermann, 680, bairro Camobi): 79 alunos

– Escolinha Padre Orlando (Avenida Borges de Medeiros, 638, bairro Salgado Filho): 140 alunos

– Associação Espírita Francisco Spinelli (Rua 23, Vila Pôr do Sol, bairro Juscelino Kubitschek): 100 alunos

Total: 759 alunos