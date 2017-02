Ladrões arrombam loja e tentam entrar no estabelecimento vizinho

Bairro Fátima 24/02/2017 | 11h44 Atualizada em

Duas lojas foram alvo de ladrões na madrugada desta sexta-feira, no Bairro Fátima, em Santa Maria. Os bandidos tentaram arrombar um dos estabelecimentos, mas não conseguiram entrar. Na loja vizinha, entraram pela vitrine.

O arrombamento e a tentativa aconteceram na Rua Visconde de Pelotas, próximo da esquina com a Rua Maurício Cardoso. Os bandidos conseguiram entrar na loja Neli Modas arrombando a grade, quebrando o vidro e entrando pela vitrine.



Eles levaram uma televisão do local. A dona da loja, que registrou ocorrência com a Brigada Militar, disse que ainda não confirmou roupas foram furtadas. Não havia dinheiro na loja na hora do arrombamento.



– Por volta da meia-noite e pouco, o meu sobrinho passou aqui na frente e estava tudo normal. Eu fui avisada às 6h30min, quando chamei a polícia. Só pode ter sido neste intervalo de tempo – explica Neli Martins, dona do loja.



Os proprietários da Polisom, que fica ao lado da loja arrombada, relataram que perceberam marcas de arranhões no chão, em frente à porta da loja. É a segunda tentativa de arrombamento neste mês.



– Acredito que eles tenham tentaram arrombar com um ferro, por causa das marcas no chão. Há uns 30 dias, eles tentaram arrombar o portão, ficou todo torto, mas não conseguiram _ conta Eduardo Moreira, um dos proprietários.



