Justiça determina reintegração de posse de terreno da prefeitura ocupado em Santa Maria

Habitação 02/02/2017 | 15h41 Atualizada em

A Justiça determinou a saída de famílias que ocupavam de fora irregular um terreno da prefeitura na Vila Aparício de Morais, no bairro Camobi, em Santa Maria. A determinação foi cumprida por um oficial de Justiça por volta das 8h desta quinta-feira e foi acompanhada por policiais do 2º Batalhão de Operações Especiais (2º BOE), pela Guarda Municipal e por servidores da prefeitura. De acordo com o superintendente de Habitação da prefeitura, Wagner Bittencourt, a reintegração de posse ocorreu de forma pacífica.

– A maioria das famílias já havia saído porque receberam a notificação que determinava a retirada. Uma ou outra ainda permanecia aqui. Disponibilizamos o equipamento necessário para que os pertences fossem levados para onde essas pessoas estão morando agora. No total, foram 14 barracos demolidos – explica.

O terreno foi ocupado em junho de 2016, por 57 famílias. Ele seria destinado para a construção de uma creche do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). No entanto, devido a um impasse com a empresa MVC Soluções em Plásticos, vencedora da licitação que abandonou a obra alegando falta de repasses do governo do Estado, o projeto não prosperou.

A ação tramitava desde o ano passado na 1ª Vara da Fazenda Pública e demorou a chegar a uma conclusão por conta dos recursos impetrados na Justiça pelas famílias, que alegavam que o terreno estava abandonado.



– A prefeitura diz que não tem dinheiro para várias coisas, mas, para isso, tem. Olha a condição das ruas, da saúde, da segurança. Sei que não estou certo em ficar aqui, mas a área estava sem nada. Não incomodávamos ninguém – disse um dos ocupantes, que preferiu não ser identificado pela reportagem.