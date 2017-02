Justiça determina que mãe e filha recebam indenização por comentário de WhatsApp

Santiago 21/02/2017 | 19h58 Atualizada em

Em decorrência de uma ação ajuizada em Santiago, a Justiça determinou que um homem pague indenização a uma mãe e uma filha. O réu teria feito comentários a respeito das duas em um grupo de WhatsApp e deverá indenizar cada uma em R$ 3 mil por danos morais.

Mãe e filha - na época com 14 anos - ajuizaram ação alegando que estavam em uma festa, onde foram tiradas várias fotos das duas. O réu, que é colega de faculdade da mãe, enviou as fotos para um grupo no WhatsApp chamado "Cretinus Club", do qual participam cerca de 40 homens.

O réu teria postado junto com as fotos mensagens com conotação sexual e palavras de baixo calão. Ele também insinuou estar tendo um relacionamento amoroso com a mulher e dizendo que a adolescente também estaria interessada nele.

Um dos participantes do grupo, ao saber dos fatos, contou sobre as mensagens para as duas, que acabaram registrando ocorrência policial.

O homem disse, em sua defesa, que não era ele quem tinha enviado as mensagens, já que estava em horário de trabalho, e que a foto da adolescente foi pega no perfil dela do aplicativo de mensagens.

Em primeira instância, a juíza Ana Paula Nichel Santos condenou o homem a pagar a indenização por danos morais e ele recorreu da decisão. A sentença foi mantida em segunda instância. Ainda cabe recurso neste caso.



*Com informações do site do TJRS