Jovens embriagados se envolvem em acidentes de trânsito

Santa Maria 06/02/2017 | 12h10 Atualizada em

Em menos de doze horas, dois motoristas embriagados se envolveram em acidentes de trânsito em Santa Maria.

O caso mais recente ocorreu às 10h deste domingo. Uma jovem de 26 anos capotou um Ka, na Rua Tuiuti, na Região Central. Conforme a ocorrência registrada na Delegacia de Pronto-Atendimento da Polícia Civil (DPPA), dois veículos que estavam estacionados na via foram atingidos pelo Ka, que ficou com as rodas para cima.

Motorista bate em carro estacionado em Rosário do Sul



Conforme relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, a condutora do Ka admitiu que havia ingerido bebida alcoólica em uma festa na madrugada. Quatro garrafas vazias de cerveja foram encontradas no interior do veículo.



Os dois veículos atingidos pertenciam a moradores da região e tiveram apenas danos materiais. A motorista foi atendida e encaminhada ao Pronto-Atendimento do Patronato.

Acidente na BR-158, em São Gabriel, deixa quatro mortos



Já no sábado, outro acidente envolvendo embriaguez ao volante ocorreu por volta das 21h30min, na Avenida Liberdade, esquina com a Rua Venâncio Aires. O condutor de um Clio, de 29 anos, bateu na lateral de uma motocicleta e fugiu até ser parado por uma testemunha. Uma jovem, de 29 anos, que estava na carona da moto atingida, sofreu lesões leves na perna e foi encaminhada ao PA do Patronato.

Conforme a ocorrência, o motorista que causou o acidente apresentava sintomas visíveis de embriaguez e se negou a realizar o teste do bafômetro.