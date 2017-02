Jovem santiaguense morre em acidente em Santa Catarina

Litoral 24/02/2017 | 11h56 Atualizada em

Um acidente próximo ao litoral de Santa Catarina causou a morte de uma santiaguense. Patrícia Pinheiro, 26 anos, morreu no início da noite de quinta-feira, quando o Fiesta onde ela estava colidiu de frente com um caminhão, próximo da cidade de Alfredo Wagner, no quilômetro 111 da BR-282.

O motorista do Fiesta e namorado de Patrícia, Ivan Dalenogare, 23 anos, sofreu lesões graves e foi encaminhado um hospital catarinense. Até este momento, não se sabe o estado de saúde do jovem.

Patrícia nasceu em Santiago e era filha do secretário de Finanças de Jaguari, João Martins Pinheiro. Até este momento, sabe-se que ela e Dalenogare estavam indo em direção ao litoral catarinense. Patrícia era farmacêutica e teria passado em um concurso público para a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Florianópolis, ainda não é possível saber a causa do acidente. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento de Patrícia.



Na manhã desta sexta-feira, o corpo ainda não tinha chegado ao Rio Grande do Sul.

Foto: Reprodução / Facebook