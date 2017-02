Jovem morre após carro capotar na BR-158 em Rosário do Sul

Trânsito 26/02/2017 | 15h50 Atualizada em

Uma jovem de 25 anos morreu depois de o carro onde estava capotar na BR-158, em Rosário do Sul, na madrugada deste domingo. Ela foi identificada como Adaiana Fernandes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta da 0h30min, na altura do km 468,5, trecho que fica entre Rosário do Sul e Santana do Livramento.



O motorista, que não teve a identidade informada à reportagem do Diário, dirigia uma caminhonete Saveiro no sentido a Rosário-Livramento quando teria perdido o controle, saído da pista e capotado. Adaiana era passageira do carro e sofreu um ferimento na cabeça, o que pode ter sido a causa da morte. A PRF acredita que ela não usava cinto de segurança. A Polícia Civil vai investigar.

O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento-Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul. Segundo a PRF, ele sofreu ferimentos leves e não corria risco de morte.

Natural de Santana do Livramento, Adaiana será sepultada às 19h deste domingo no Assentamento Nossa Senhora da Conceição, localidade do interior do município, que faz divisa com Rosário do Sul, próxima da BR-158. O corpo dela é velado na mesma localidade.