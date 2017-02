Jovem morre afogado em açude de Restinga Seca

Acidente 06/02/2017 | 09h25 Atualizada em

Um jovem de 18 anos morreu após ter se afogado em um açude em Restinga Seca, na tarde de domingo. A vítima foi identificada como Evandro Cruz Rodrigues.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Restinga Seca, que atendeu a ocorrência, a vítima estava jogando futebol com amigos em um campo próximo do açude quando, por volta das 17h, resolveram se banhar no local e o jovem acabou se afogando. Ele teria mergulhado e desapareceu nas águas do açude.

Os amigos teriam entrado em contato com o Bombeiros, que se deslocaram até o açude, que fica na Rua Virgílio Carvalho Bernardo. A vítima recebeu os procedimentos de primeiros socorros, mas não resistiu e morreu no local. O açude fica em uma propriedade particular. Entretanto, não se sabe como os jovens entraram no local.

O jovem está sendo velado nas capelas da Funerária Fagundes e o sepultamento está previsto para as 16h30min, no Cemitério Municipal de Restinga Seca.