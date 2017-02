Jovem fica ferido em briga na frente de supermercado em Santa Maria

Violência 12/02/2017 | 16h41 Atualizada em

Um jovem ficou ferido na cabeça após um tumulto em frente a um supermercado, na BR-392, na noite de sábado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram chamados para atender uma briga generalizada. Ao chegarem no local, encontraram o jovem de 18 anos com ferimento na cabeça. Ele relatou aos policiais que estava fazendo compras com a família quando viu um adolescente de 15 anos lhe encarando.

Enquanto saía do estabelecimento e ia em direção ao carro, o adolescente o atingiu com uma pedra. Ele caiu no chão, quando outro jovem lhe atingiu com um facão e fugiu do local. Ferido, o jovem entrou no carro e, quando ia até algum lugar pedir atendimento, outra pessoa, de 19 anos, se atravessou em frente ao carro.

Neste momento, o tio do jovem que estava ferido viu a confusão e disparou alguns tiros, fazendo todos os envolvidos dispersarem do local. Ainda de acordo com a ocorrência, o homem - por ser militar da reserva - tem porte de armas.