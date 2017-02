Jovem é preso minutos depois de roubar idosa e neta em Santa Maria

Flagrante 13/02/2017 | 18h25 Atualizada em

Um jovem de 30 anos foi preso em flagrante, por furto qualificado, na tarde desta segunda-feira, em Santa Maria.

De acordo com o boletim policial, uma viatura do 2º Batalhão de Operações Especiais (2º BOE) passava pela rua Dona Luiza, no Bairro Rosário, por volta das 14h30min. Os policiais viram duas pessoas correndo: um perseguia o outro. A polícia militar, então, abordou o que estava fugindo. O outro, que corria atrás, informou que ele havia roubado a bolsa de uma idosa de 62 anos, que caminhava pela rua com a neta de 9 anos.

O suspeito foi revistado e a bolsa - onde havia cartões de banco e o aparelho ortodôntico da criança - foi recuperada. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) e depois para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (PESM).