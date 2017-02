Jovem é preso após assalto e troca de tiros com a Brigada Militar

Em Santa Maria 27/02/2017 | 19h30 Atualizada em

A Brigada Militar prendeu um jovem de 19 anos depois de um assalto a um taxista na madrugada de domingo, na Avenida Hélvio Basso. A BM foi acionada e começou uma perseguição, que teve troca de tiros. Os criminosos fugiram em um Logan de cor prata em direção ao Bairro Urlândia, na região sul de Santa Maria. Lá, abandonaram o carro próximo ao campo do 14 de Julho.

Um deles, de 19 anos, foi capturado. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, com cinco munições, duas delas deflagradas. Ao ser apresentado para o taxista vítima do assalto, foi reconhecido. Os outros dois suspeitos fugira. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento, e depois à Penitenciária Estadual de Santa Maria.