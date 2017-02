Jovem é presa depois de tentar fugir com mais de 2 kg de droga em Santa Maria

Tráfico 01/02/2017 | 12h15 Atualizada em

Uma jovem de 24 anos foi detida em flagrante pela Brigada Militar (BM) depois de tentar fugir de uma abordagem policial na tarde de terça-feira na região nordeste de Santa Maria. Ela carregava uma bolsa com droga.

De acordo com a Brigada Militar (BM), uma guarnição estava em patrulhamento de rotina pela Rua Ari Nunes Tagarra, bairro Menino Jesus, por volta das 15h, quando suspeitou da motorista de um carro modelo Ford Ka. Quando os policiais foram abordá-la, ela saiu do carro e tentou fugir com a bolsa em direção a uma casa, mas foi alcançada e imobilizada. Dentro da bolsa foi encontrada parte da droga.

A BM acredita que ela chegava na sua residência quando foi detida. Os policiais usaram cães para farejar a área da casa e foi localizada o restante da droga, que estava enterrada. No total, foram 286 gramas de crack e 1,9 quilos de maconha. A suspeita estava sozinha e não disse nada a respeito da procedência da droga.

O veículo, com placas de Vacaria, havia sido, a princípio, alugado de uma locadora de veículos naquela cidade, mas a Polícia Civil acredita que possa se tratar de um veículo clonado.

A suspeita foi levada à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) e depois para o Presídio Regional de Santa Maria.