Jovem é morto a tiros no bairro Juscelino Kubitschek

Homicídio 15/02/2017 | 17h14 Atualizada em

Na tarde desta quarta-feira, Santa Maria chegou ao oitavo homicídio no ano de 2017. Ruan Carlos Naysinger de Aquino, 22 anos, foi morto a tiros, no bairro Juscelino Kubitscheck, na região oeste de Santa Maria, por volta das 16h30min.





Policiais da Brigada Militar e da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão no local. A namorada da vítima estava junto no momento do crime, mas ela não foi atingida. A jovem já foi encaminhada até a sede da DHPP para prestar depoimento.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Conforme informações preliminares, a vítima caminhava pela Rua Cyro de la Vega, em frente a um terreno, quando dois homens chegaram atirando. A vítima foi atingida na cabeça, mas ainda não se confirma por quantos disparos. Na sequência os autores dos tiros fugiram correndo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir até o local, mas Aquino já estava morto.

Uma testemunha, que não quer ser identificada, disse que viu os dois autores do disparo atravessar o terreno, disparado, pelo menos, umas quatro vezes, e saírem correndo:



– Não deu para ver o rosto deles porque foi na hora que estava chovendo forte, mas deu para ver que eles eram bem novos, mais ou menos da idade do que morreu.