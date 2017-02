Jovem é morta a tiros em Santa Maria após discussão de trânsito

7º homicídio do ano 13/02/2017 | 08h55 Atualizada em

Uma jovem foi morta por disparos de arma de fogo na noite de domingo, em Santa Maria. Cristielly de Freitas Cardoso, 22 anos, estava na carona de uma motocicleta, pilotada pelo namorado, quando foi atingida no tórax e acabou morrendo no local, no Km 30 da BR-287.

De acordo com ocorrência policial, registrada na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), uma guarnição fazia patrulhamento pelo local e avistou a jovem, já sem vida, caída no chão. Os policiais foram informados de que o piloto, Guilherme da Costa Ilha, 22 anos, também havia sido atingido pelos disparos - no braço e no pescoço - e já havia sido encaminhado para atendimento médico no Pronto-Atendimento (PA) do bairro Patronato em estado grave.

Os policiais foram até o PA e conseguiram falar com o jovem, que conseguiu informar que os autores dos disparos foram uns indivíduos que estavam dentro de uma Parati e que, antes do ocorrido, haviam tido uma discussão de trânsito com com o casal, nas proximidades de um supermercado.

Por conta da gravidade dos ferimentos, o jovem foi encaminhado ao Hospital Universitário de Santa Maria, e ainda não há informações sobre seu estado de saúde atual.

As investigações do caso ficarão sob responsabilidade do delegado Gabriel Zanella, da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP).

O velório de Cristielly será realizado na Associação do Jockey Club de Santa Maria e o sepultamento está previsto para as 16h30min, no Cemitério Jardim da Saudade.