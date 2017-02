Jovem é encontrado morto no Rio Soturno em Dona Francisca

Afogamento 20/02/2017 | 09h27 Atualizada em

Um jovem foi encontrado morto, em Dona Francisca, na Região Central. Carlos Alexandre Borba Neves, 26 anos, se afogou no Rio Soturno durante uma pescaria.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem teria ido ao local para pescar na manhã de sábado. Como ele não retornou para casa, a família foi até o local e encontrou alguns pertences do jovem. A Brigada Militar (BM) de Dona Francisca foi acionada e fez buscas pelo jovem, mas não o encontrou.

Por volta das 17h de domingo, os familiares retornaram ao local onde ele havia ido e acabaram encontrando a vítima, já sem vida, dentro do rio. A Polícia Civil foi chamada e retirou o corpo da água. Neves era natural de São João do Polêsine e costumava pescar no local com frequência. Ainda não há informações a respeito de velório e sepultamento.

Também no domingo, quatro pessoas morreram afogadas na Cascata do Mezzomo, em Silveira Martins. Vinícius Trindade Monteiro, 11 anos, Roberta Vanessa Ortiz Martim, 35, Karina Trindade Noronha, 19 anos e Luciana Aguirre Trindade, 37, estavam tomando banho no local quando foram surpreendidos pelo aumento da correnteza, causado pela chuva forte de ontem. Os corpos de Luciana, Roberta e Vinícius foram encontrados ainda na tarde de domingo. Já o corpo de Karina foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda.