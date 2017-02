Jovem é baleado na nádega em tentativa de assalto em Santa Maria

Violência 07/02/2017 | 14h10 Atualizada em

Um jovem de 27 anos foi vítima de um disparo, registrado na madrugada dessa terça-feira. Ele e mais duas jovens, de 24 e 26 anos, estavam em um carro na Rua Tuiuti, próximo a Floriano Peixoto, quando o suspeito tentou assaltá-los. O fato ocorreu por volta da 1h30min.

De acordo com a ocorrência policial, a vítima reagiu ao assalto e o suspeito disparou dois tiros, acertando o carro e a nádega do jovem. Os dois entraram em uma luta corporal, o jovem conseguiu pegar a arma do assaltante e disparou 4 vezes para o alto. O suspeito fugiu. O rapaz foi atendido no Hospital de Caridade e já foi liberado. Não há mais informações sobre as duas jovens.