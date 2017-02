Jovem é aprovado em 10 vestibulares para Medicina

Super aluno 07/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Aos 6 anos Vanderson Mayron Granemann Antunes decidiu que seria médico. Como toda criança, algum tempo depois mudou os planos e optou por ser astronauta e mais tarde bombeiro. Foi aos 11 anos que ele se comprometeu com o sonho de cursar Medicina e agora, aos 20 anos, pode escolher entre sete universidades na qual foi aprovado no curso. Além disso, ele é o único aluno do Rio Grande do Sul que passou na Universidade de São Paulo e ficou em 5º lugar.

Na verdade, ano passado, Vanderson passou em três faculdades para Medicina, todas particulares. Ele conta que a família não teria condições de pagar a mensalidade e ele optou por não curar. Assim, ao todo o jovem tem 10 aprovações no curso em 9 universidades diferentes.

Natural de Otacílio Costa, em Santa Catarina, cresceu em Jaraguá do Sul, também no Estado catarinense. Fez todo os ensinos Fundamental e Médio em escola pública. Aos 13 anos começou a trabalhar de garçom para ajudar nas finanças da família, composta pela mãe, Maria, 56 anos, e o irmão, Jeferson, 30. Estava com 16 anos quando decidiu que cursaria Medicina na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Em 2014, esteve na cidade para prestar o vestibular, mas não passou. Vanderson recorda que foi conversando com professores de Santa Maria que percebeu que seria melhor estudar na cidade para fazer a preparação à UFSM.

_ Juntei uma graninha e em 2015 me mudei. Morei uns dois meses com uma família que me acolheu no bairro Camobi. Depois fui morar no Centro, para ficar mais perto do cursinho. O preparatório paguei à vista, por que era mais barato e eu tinha o dinheiro em mãos. Foi um ano difícil, mas de grande aprendizado _ observa o jovem.

Ao final daquele ano, foi aprovado em três instituições, todas particulares. Como sabia que sua mãe não teria condições de pagar as mensalidades, decidiu não cursar. Mas optou por ficar em Santa MAria e seguir estudando. Recorreu aos professores para pedir conselhos e recebeu um grande presente. O professor Isimar Hundertmarck agendou uma entrevista para conseguir bolsa integral em um curso que estava abrindo na cidade, o Fleming.

_ Ele é um jovem muito esforçado, está sempre trabalhando e estudando. Ele ganhou a bolsa de monitor de sala _ conta Hundertmarck.

Com isso, Vanderson precisou pagar apenas o material do curso. O rapaz conta que a rotina foi pesada. Tinha aulas pelas manhãs e tardes, depois chegava em casa e estudava até por volta das 23h. Nos finais de semana estudava com listas de 250 exercícios que o cursinho passava. E esta foi a vida do estudante durante todo o ano de 2016. Entretanto, ele diz que depois de ver todas as aprovações, valeu a pena.

RUMO À USP

A grande surpresa de Vanderson foi quando recebeu a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A pontuação garantia uma vaga na Universidade de São Paulo, considerado o melhor curso de Medicina da América Latina.

_ Meu foco era a UFSM. Considero o curso de Medicina da federal ótimo. Mas saber que eu poderia cursas na USP, foi inacreditável _ conta perplexo.

Na última sexta-feira, Vanderson foi o primeiro aluno a fazer matrícula no campus de Ribeirão Preto, em São Paulo. Agora ele é o mais novo calouro da USP.

Alegria que vai além da família

Quando se mudou para Santa Maria, Vanderson Mayron Granemann Antunes, foi acolhido pela família de Lauri Alves Rosa, 55 anos, e Marivone Iop Rosa. Eles são Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs) no curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e conheceram o jovem quando em 2014, quando ele passou por Santa Maria para prestar o vestibular da UFSM. Mesmo morando com dois filhos, Germano e Daniel, o casal recebeu o futuro médico em casa.

_ Sabe quando tu vê que uma pessoa quer muito, está focada e vai correr atrás do que quer? Foi isso que nós vimos nele. Dei muita força para ele, por que sabia que ele ia conseguir _ relata Lauri, orgulhoso pelas aprovações de Vanderson.

Após dois meses, o estudante optou por ficar no Centro, para estar mais perto do cursinho. Depois de dividir apartamento com alguns amigos, Vanderson foi morar com outros estudantes na casa de Terezinha Corcini, 70 anos. Ela também comemora as aprovações do jovem. Diz que ele é esforçado e merece estas conquistas.

A mãe do jovem, Maria dos Prazeres Granemann, 56 anos, agradece a rede de apoio que o filho recebeu em Santa Maria. Ela se diz muito orgulhosa do filho, que buscou os meios para realizar seus sonhos.

_ A nossa família é humilde e ninguém tem formação acadêmica. Agora tenho o filho mais velho cursando fisioterapia e o mais novo vai fazer Medicina. É muito orgulho para mim, que criei eles sozinha _ emociona-se Maria.

ONDE ELE FOI APROVADO

Ao longo dos últimos dois anos, Vanderson tentou ingressar em 12 instituições e passou em 10

- Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac)

- Universidade da Região de Joinville (Univille) - ingressaria pelo Programa Universidade para Todos (Prouni)

- Universidade Federal do Piauí (UFPI) - ingressaria pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU)

- Universidade de Caxias do Sul (UCS)

- Univille - ingressaria pelo vestibular regular da universidade

- Universidade de Passo Fundo (UPF)

- Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

- Universidade Federal do Paraná (UFPR)

- Centro Universitário Univates - ficou em 2º lugar

- Universidade de São Paulo (USP) - ficou em 5º lugar