Jovem é agredida com pedaço de cerâmica em Santa Maria

Uma jovem de 27 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da manhã deste sábado, em Santa Maria. O caso aconteceu por volta das 7h, na Rua Miguel Meireles, no bairro Patronato.

Segundo ocorrência registrada na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a jovem passeava pela rua com uma criança no colo quando uma outra mulher – ainda não identificada – agrediu a jovem com um pedaço de cerâmica. A vítima ficou ferida no pescoço e nas costas, e a suspeita da agressão fugiu do local em seguida.

A Brigada Militar (BM) foi acionada e, ao chegar ao local, a vítima já estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada para atendimento médico no Pronto-Atendimento (PA) do bairro Patronato e não corre risco de morte.