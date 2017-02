Jovem agredido no bairro Rosário corre risco de perder a visão

Violência 20/02/2017 | 14h58 Atualizada em

O jovem de 29 anos que foi agredido na madrugada de domingo no Bairro Rosário, em Santa Maria, corre o risco de perder a visão em um dos olhos. De acordo com informações da mulher dele, de 32 anos, o jovem deve ser levado ainda hoje para Faxinal do Soturno onde será submetido a novos exames médicos.

A vítima foi agredida após descer do carro, na Rua do Rosário, próximo da esquina com a Rua Silva Jardim. Um grupo teria desrespeitado a mulher do jovem, que reagiu chamando a atenção do grupo. Nesse momento, a vítima passou a ser atacada pelos integrantes do grupo a socos e garrafadas. Os agressores fugiram em um Fiesta mas acabaram sendo presos após bater em um outro jovem que entrou em contato com a polícia.

Após as agressões, o jovem foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) onde permanece internado em observação. A UPA não informou o estado de saúde dele. Por telefone, a mulher do jovem afirmou que ele teve graves lesões no globo ocular e corre o risco de perder a visão em um dos olhos.

– Como não tem nenhum oftalmologista que atenda pelo SUS aqui em Santa Maria, fomos informados de que precisaríamos levá-lo para Faxinal do Soturno ou Porto Alegre, em um carro particular – relatou a mulher.

A mulher, que está grávida de oito meses, afirmou que o jovem está bem, mas que a preocupação da família, neste momento, é com o problema de visão que o jovem apresenta.

– Eu não tenho como levar ele por conta da gestação, então conseguimos um conhecido para nos ajudar. Até agora, nenhum oftalmologista avaliou ele, e o nosso medo é de que, pela demora, a situação se complique ainda mais.

Os três jovens que agrediram as vítimas, dois de 22 e outro de 25 anos, foram presos em flagrante pela polícia ainda na madrugada de domingo. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.