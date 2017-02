Já existe projeto de iluminação da Faixa Velha, mas falta o dinheiro para fazer a obra

Camobi 23/02/2017 | 20h51 Atualizada em

Nesta quinta-feira, durante visita do secretário estadual dos Transportes Pedro Westphalen a Santa Maria para acompanhar o andamento de obras consideradas prioritárias pelo Estado na região, um dos assuntos tratados foi a falta de iluminação pública nos 4,3 km da obra de duplicação da Faixa Velha de Camobi. É que a construção do Daer previu o viaduto e a nova pista, mas não a instalação de postes de iluminação.O secretário admitiu que existem conversas com a prefeitura sobre uma parceria que viabilize a instalação da iluminação.

O vice-prefeito, Sérgio Cechin (PP), afirma que há um projeto, do governo passado, para implantação da iluminação, que deve custar entre R$ 500 mil e R$ 600 mil. Ele espera que a inauguração da duplicação ocorra já com a iluminação pronta.

– Vamos tentar uma parceria com o Daer. Importante dizer que mesmo que se faça a rede de baixa tensão, com a iluminação, não afetará o pavimento – diz Cechin.

Apesar das boas intenções, até agora, ainda não há nada concreto. A duplicação, que começou em novembro de 2013 e deveria estar pronta no final de 2015, está agora com 59% pronta. Ao menos, as novas pistas estão asfaltadas em quase toda a extensão.

Após o Carnaval, a construtora Della Pasqua começará a erguer as contenções e os aterros do viaduto, mas ainda não há data para que ele fique pronto, pois dependerá da liberação de verbas. Se vier dinheiro, pode ser concluído no início do segundo semestre.

– A previsão é que a duplicação termine até o fim deste ano, ou, no mais tardar, início do ano que vem – garante Westphalen.