Itaara é sede do 1° UFO Festival da América Latina

Ufologia 03/02/2017 | 10h20 Atualizada em

A partir de hoje, Itaara deve reunir diversos amantes dos segredos do universo em um só lugar: o Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência Vitor Mostajo. No local, acontecimentos relacionados à temática extraterrestre serão abordados durante o 1° UFO Festival.



Museu Internacional de Ufologia, em Itaara, completa 15 anos como uma referência na educação e no turismo



Realizado pela primeira vez na América Latina, o evento, que vai até dia 28, tem confirmada a participação de estudiosos do tema do Estado e de Santa Catarina.Segundo o idealizador do festival e historiador Hernán Mostajo, o objetivo é atrair o público por meio do conhecimento. A programação inclui duas edições de "Uma noite no museu", em que os participantes farão uma visita guiada, com direito a observação astronômica.

Museu será palco do 1° UFO Festival da América Latina Foto: Lucas Amorelli / DSM

Já o especial 70 anos da Ufologia Moderna revelará a trajetória das pesquisas ufológicas desde 1947.Também está programado o evento Abduções, que apresenta relatos de gaúchos supostamente sequestrados por alienígenas.Conforme Mostajo, os encontros serão espaço para rodas de conversas e trocas de experiências, seja elas quais forem. Uma peculiaridade é ¿um festival sem cadeiras¿ e repleto de apresentações de forma teatral, sob efeito de luzes e sons especiais.



– O maior dos contatos é o humano. A ufologia é um ponto de interrogação. O objetivo do festival não é provar a existência de ETs e discos voadores, mas salvaguardar a história – define Mostajo.



A realização inédita do 1º UFO Festival entra no rol dos eventos ufológicos mundiais, os UFO Festivais, que ocorrem nas cidades de Roswell, El Rio e Exeter (EUA), atraindo milhares de entusiastas do fenômeno.



Hernán Mostajo é o idealizador do Museu de Ufologia, que recebeu mais de meio milhão de visitantes, destacando-se como um dos Museus mais visitados do RS e um dos principais Museus do Brasil, conforme registro no IBRAM Foto: Lucas Amorelli / DSM

Programação

Sexta-feira, às 20h – Uma noite no museu

Sábado, às 16h – Em busca dos ETsz Domingo, às 16h – Em busca dos ETsz Domingo, às 20h – Uma noite no museuz 11 e 12 de fevereiro, às 16h – 70 anos da ufologia modernaz 18 e 19 de fevereiro, às 16h – Abduçõesz 25, 26 e 28 de fevereiro, às 16h – Visitantes do Espaço



Onde - Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência Vitor Mostajo (Rua Vanderlei de Almeida, no Parque Serrano II, em Itaara)



Quanto - R$ 20 (adulto), R$ 10 (crianças, idosos e estudantes)



Informações - (55) 99179-0096 e (55) 98413-7257 e no site museuufo.org.br



*Para o evento ¿Uma noite no museu¿ é necessário agendamento prévio pelo e-mail: cosmos@cosmosbr.org.br





Museu conta com acervo de informações científicas e técnicas em um ambiente dedicado ao estímulo da curiosidade dos visitantes Foto: Lucas Amorelli / DSM