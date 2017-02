Irmãos são agredidos por grupo ao saírem de festa em Santiago

Violência 13/02/2017 | 10h29 Atualizada em

Dois irmãos, de 18 e 23 anos, foram vítimas de agressão ao saírem de uma festa, na madrugada de sábado, em Santiago, na Região Central. Um grupo de, aproximadamente, 20 pessoas seria o suspeito de agredir os jovens.

De acordo com ocorrência policial, os jovens saíam da festa, na Avenida Júlio de Castilhos, no centro da cidade, por volta da 1h30min de sábado, quando um grupo se aproximou e começou a agredi-los. Um dos jovens ficou ferido na cabeça, no rosto e no pescoço, e o outro acabou desmaiando no local. Os dois foram encaminhados para o Hospital de Caridade de Santiago para atendimento médico e, após, fariam exames de corpo de delito.

Os jovens alegaram que não conheciam nenhum dos agressores e também não sabem o motivo pelo qual foram agredidos. A Polícia Civil de Santiago vai investigar o caso.