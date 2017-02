Instituições de ensino de Santa Maria se preparam para a volta às aulas

Educação 09/02/2017 | 11h35 Atualizada em

O cheiro do protetor solar já começa a se despedir para dar lugar ao aroma do material escolar. É que as aulas de escolas e faculdades de Santa Maria estão prestes a recomeçar. A rede municipal de ensino recebe os estudantes a partir de 20 de fevereiro, em todos os colégios, e o período de matrículas está aberto até 17 de março.

Já na rede estadual, o calendário de retorno vai de 20 de fevereiro até 6 de março. De acordo com 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), pais e responsáveis precisam entrar em contato com a diretorias das escolas para saber a data exata.



A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) começa o ano letivo em 6 de março. As faculdades particulares têm calendário próprio para o início das aulas, bem como para as matrículas (veja no quadro).



FESTA DOS BIXOS

Depois que a UFSM proibiu o trote "sujo" dentro da instituição, os veteranos transferiram a festa dos bixos para a Praça Saturnino de Brito, no Centro. Contudo, a universidade garante que será realizada a Semana da Calourada, com eventos na instituição, para recepcionar os novos alunos. Esta foi a alternativa que a UFSM encontrou para evitar trotes que considera inadequados.



A celebração dos novos universitários na praça é um problema antigo discutido entre moradores da região e prefeitura. A nova gestão do Executivo ainda não definiu se, neste ano, permitirá a festa na Saturnino. A Superintendência de Comunicação da prefeitura contatou a reitoria da UFSM para tentar uma parceria entre a instituição e o Executivo em relação à festa dos bixos. O encontro entre prefeitura e universidade deve acontecer nos próximos dias, mas não tem data nem local definidos.