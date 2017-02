Inscrições para o concurso da Susepe terminam nesta quinta

Segurança pública 08/02/2017 | 10h47 Atualizada em

Termina, nesta quinta-feira, o período de inscrições para o concurso da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Serão oferecidas 620 vagas, 549 para homens e 71 para mulheres, para o cargo de agente penitenciário (edital 01/2017), mais cadastro reserva. A função exige ensino superior completo, em qualquer área de atuação, e o salário inicial é de R$ 4.317,87.



Para o cargo de agente penitenciário administrativo (edital 02/2017) serão oferecidas 100 vagas, sem distinção de sexo, mais cadastro reserva. Essa função exige ensino médio completo e o salário inicial é de R$ 3.483,63.



Os candidatos, para ambos os cargos, passam pelo teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação de vida pregressa e necessitam da carteira de habilitação na categoria "B".

A prova objetiva terá 80 questões, de caráter eliminatório e classificatório, nas áreas de Legislação Aplicada, Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais.



*Com informações do site do Governo do Estado do RS.