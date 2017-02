Idoso morre em acidente em São Pedro do Sul

Trânsito 05/02/2017 | 20h03 Atualizada em

Um acidente de trânsito na BR-287, em São Pedro do Sul, deixou uma pessoa morta e duas feridas na tarde deste domingo.



Passava um pouco das 16h, quando um Uno e um Chevette bateram de frente na altura do Km 279,2 da rodovia, cerca de cinco quilômetros distante do trevo de acesso a São Pedro. Ambos os veículos têm placas de Santa Maria. O Uno seguia no sentido São Pedro do Sul-Santa Maria e o Chevette no sentido oposto, já que teria saído de Itaara em direção a São Pedro.

No Uno, estava um casal que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Santa Maria. No Chevette, estava apenas o condutor, que morreu no momento da colisão. O fluxo chegou a ser bloqueado para a perícia no local, mas já foi liberado.

A PRF não divulgou os nomes das vítimas.