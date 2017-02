Idosa salva o salário do mês ao jogar bolsa longe de assaltante

Santa Maria 01/02/2017 | 16h18 Atualizada em

Uma idosa de 60 anos conseguiu salvar o salário do mês, que carregava em sua bolsa, ao jogar o objeto no terreno de uma casa, na Rua Rigoberto Duarte, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. O assalto frustrado ocorreu por volta das 17h desta terça-feira, em Santa Maria.

Conforme relato da filha da vítima, de 34 anos, ela, a filha, de 5 anos, e a mãe andavam pela rua quando foram surpreendidas com uma jovem, que colocou uma faca na altura do abdômen da idosa e exigiu que ela entregasse a bolsa.



_ Consegui agarrar ela (a ladra) pelo pulso e gritei até que os vizinhos e as pessoas que passavam pela rua nos ajudaram. Antes disso, minha mãe jogou a bolsa no terreno para não perder todo o dinheiro. Ficamos em choque _ relata a filha da vítima.



A jovem que tentou assaltar a idosa foi detida por populares até a chegada da Brigada Militar ao local. Ela foi conduzida à Delegacia de Pronto-Atendimento da Polícia Civil para registro da ocorrência. Não consta no boletim de ocorrência se a suspeita foi liberada ou não.