Husm reúne documentos sobre caso de paciente com plano de saúde 

A assessoria de comunicação do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) informou, nesta quinta-feira, que a instituição continua o trabalho de juntar os documentos necessários para a investigação do caso de Giovane Pozzobom, 27 anos, operado em 9 de fevereiro no hospital, com ordem de encaminhamento por plano de saúde privado.

Esta situação é considerada irregular na instituição, conforme informado pela gerente de Atenção à Saúde, Soeli Guerra, em coletiva na tarde de terça-feira.

O paciente é filho do presidente da Câmara de Vereadores, Admar Pozzobom (PSDB), que informou à reportagem que o filho foi atendimento no pronto-atendimento da Protege no dia 9 de fevereiro.

No entanto, a assessoria do Husm informou que a ordem de serviço teria partido da Cauzzo Serviços Assistenciais. Nesta quinta-feira, o Diário tentou contato, por telefone, com a diretoria do serviço privado, mas o funcionário que atendeu informou que os diretores só falariam com a imprensa sobre o assunto nesta sexta-feira.

Na noite de quarta-feira, o Executivo municipal lançou nota sobre o assunto. Leia na íntegra:

"A prefeitura de Santa Maria, por meio da Superintendência de Atenção Especializada e Hospitalar da Secretaria de Saúde, reforça a posição da Diretoria do Husm e tem o maior interesse em esclarecer o caso. Se houve algum procedimento que não foi feito de maneira adequada, é preciso que haja apuração. A preocupação da nova administração municipal é que todos os encaminhamentos feitos ao Husm a partir das unidades básicas de saúde, Pronto Atendimento e UPA sejam feitos de forma eficiente e transparente, observando critérios dos serviços de regulação dos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS)."