Homem sofre tentativa de homicídio em Santa Maria

05/02/2017

Um homem de 39 anos sofreu uma tentativa de homicídio, por volta das 21h30min de sábado, em Santa Maria. O crime ocorreu na Rua Palmares, no bairro Salgado Filho.

Luiz Neves da Silva foi atingido por disparos de arma de fogo na perna e no pé direitos. Ele estava em frente à residência onde mora, com as duas filhas, quando avistou uma motocicleta com dois indivíduos que efetuaram os disparos.

De acordo com ocorrência registrada na Brigada Militar (BM) de Santa Maria, a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no Pronto-Atendimento (PA) do bairro Patronato. Em contato com o PA e com a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), foi informado que o homem não havia dado entrada em nenhuma das unidades de saúde.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as circunstâncias do crime.

*Colaborou Karen Borba.