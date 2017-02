Homem se diz vítima de golpe em Santa Maria

Alerta 21/02/2017 | 09h28 Atualizada em

Um homem, de 52 anos, registrou uma ocorrência na Delegacia de Pronto-Atendimento da Polícia Civil de Santa Maria se dizendo vítima de um golpe que seria aplicado por uma empresa de turismo, que teria sede em Santa Catarina.

Conforme a ocorrência, a empresa prometeria descontos em hotéis conveniados e pediria cerca de R$ 2,9 mil para associar novas pessoas. O homem conta que foi procurado por um representante da empresa em 24 de janeiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria se reunido com representantes da empresa para efetuar o pagamento. O valor era único e não contava com mensalidade.

Em fevereiro, o homem teria buscado os benefícios da empresa e teria descoberto que todos os números fornecidos seriam falsos.

A Polícia Civil deve investigar o caso.