Homem morre em incêndio no interior de Formigueiro

Tragédia 07/02/2017 | 14h40 Atualizada em

Um homem morreu na noite de segunda-feira, depois de um incêndio tomar conta de sua casa, no interior da cidade de Formigueiro. O incêndio aconteceu por volta das 23h, na localidade Fundo do Formigueiro, cerca de 20 quilômetros do centro da cidade.

Jovem é baleado na nádega em tentativa de assalto em Santa Maria



Quando a Polícia Civil chegou ao local, o homem - identificado como Renato da Silva Vargas, 59 anos - já estava morto. A casa onde ele morava era de madeira e foi completamente destruída pelas chamas. A vítima estava sozinha no local.

Médica acusada de omissão de socorro diz que fez tudo o que estava ao seu alcance



A polícia acredita que a chama de uma vela ou do fogão devem ter dado início ao incêndio, já que não havia luz elétrica no local.