Acidente 26/02/2017 | 15h52 Atualizada em

Um homem, de 42 anos, foi eletrocutado, por volta das 10h de domingo, quando podava uma árvore, no Balneário Passo do Verde, em Santa Maria.

Conforme a Brigada Militar, Claudinei Vargas Cortes foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestou a morte. O corpo ainda está no Posto Médico Legal (PML).



Ele será velado no CTF Sepé Tiarajú, na Cohab Fernando Ferrari, e será sepultado no Cemitério Municipal de Santiago, na manhã desta segunda-feira.