Homem morre após ser esfaqueado em Cruz Alta

Em cerca de 24 horas, Cruz Alta registrou dois homicídios. Na madrugada deste domingo, Paulo Sérgio Barbosa Moreira, 47 anos, morreu após ser atingido por facadas. No sábado, um jovem de 22 anos foi morto a tiros em frente a um clube.

Segundo a Brigada Militar (BM), por volta das 4h, Moreira e a companheira foram abordados por um homem enquanto andavam de carro pela Rua São Borja, na Vila Ilda.



De acordo com o relato da companheira da vítima à polícia, Moreira teria descido do automóvel para conversar com o suspeito quando foi atingido por golpes de faca no tórax.



Quando a BM chegou ao local do crime, o homem já estava sem vida.



Segundo a BM, ainda não há suspeitos. A Polícia Civil investiga o caso.