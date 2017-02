Homem morre após acidente de trabalho no interior de Tupanciretã

Acidente 20/02/2017 | 13h48 Atualizada em

Um homem de 31 anos morreu após cair de cima de um silo, no interior do município de Tupanciretã, na Região Central, na noite de domingo. Informações preliminares dão conta de que José Adriano Chaves Lopes trabalhava na limpeza do local.

De acordo com a delegada Alessandra Padula, responsável pelo caso, o homem estaria prestando serviços de limpeza em uma esteira próxima do silo quando por volta das 20h, teria se desequilibrado e sofrido a queda. Ele estava sozinho no local e foi encontrado já sem vida.

O corpo foi encaminhado para necropsia em Cruz Alta, para confirmar a causa da morte. A Polícia Civil deve ouvir o patrão do homem ainda nesta semana para esclarecer o caso.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do homem.