Homem é vítima de estelionato em Santa Maria

18/02/2017

Um homem de 55 anos foi vítima de estelionato, no final da manhã de sexta-feira, em Santa Maria. O caso aconteceu por volta das 12h30min, em uma parada de ônibus da Avenida Medianeira, no centro da cidade.

De acordo com ocorrência registrada na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a vítima aguardava o ônibus quando um homem se aproximou para conversar. O homem lhe ofereceu uma motosserra no valor de R$ 400, alegando que precisava vender o produto para ajudar o irmão.

Os dois combinaram a negociação da motosserra e foram, juntos, até o banco. De lá, o homem informou à vítima que o irmão era taxista e que o chamaria para ir buscar o produto em casa.

– Eu não desconfiei, porque ele falou o nome de várias pessoas que eu conheço e eu acreditei na história dele. Por acaso eu estava mesmo precisando de uma motosserra e acabou acontecendo isso – relatou a vítima, por telefone, ao Diário.

Quando o táxi chegou para buscar o homem, a vítima entregou R$ 450, pelo produto e mais a corrida do táxi, e disse que ficaria aguardando no local. O homem, então, entrou no táxi e não voltou mais.

– Fiquei cerca de duas horas esperando e, só daí, percebi que ele não voltaria. Fui até o ponto de táxi e perguntei pelo homem que seria o irmão dele, mas ninguém soube me informar. Também fui até o local onde ele disse que trabalhava, e ninguém o conhecia. Esse dinheiro vai me fazer muita falta, mas a gente nunca pensa que vai acontecer uma coisa dessas – lamenta a vítima.

Na delegacia, a vítima fez um reconhecimento fotográfico do suspeito do estelionato. A Polícia Civil deve investigar o caso.