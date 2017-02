Homem é preso por vender drogas em tenda no Beco da Tela 

Flagrante 12/02/2017 | 17h00 Atualizada em

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, na noite deste sábado, em Santa Maria. Ele teria montado uma barraca, com pedaços de lona, para comercializar crack.

De acordo com o boletim registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a Brigada Militar (BM) recebeu uma denúncia anônima de que o homem estaria vendendo drogas em uma tenda no Beco da Tela, na Vila Schirmer - região nordeste da cidade. Quando chegou no local, a BM revistou as pessoas que estavam lá.

Com o homem, foram encontradas 17 pedras de crack e R$ 125, que foram apreendidos. No local, também havia uma balança de precisão. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.