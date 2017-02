Homem é preso por condução perigosa na BR-287 em Santiago

Trânsito 06/02/2017 | 10h43 Atualizada em

Um homem de 46 anos foi preso, na tarde de sábado, por condução perigosa na BR-287, em Santiago, na Região Central. O motorista transitava com o veículo no sentido Santa Maria-Santiago e estaria realizando ultrapassagens irregulares.

Após uma denúncia anônima, por volta das 15h30min, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) se deslocou até o local informado, nas proximidades da Vila Betânia. Lá, os policiais constataram que o motorista estava forçando os demais veículos, que vinham na direção contrária, a saírem da pista, devido a ultrapassagens em locais proibidos. O veículo foi identificado como um Fiat Strada vermelho.

O condutor do veículo não estava portando Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava com o documento cassado. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro. 10 cartuchos calibre .38 foram encontrados dentro do veículo.

O homem foi encaminhado até a Polícia Civil, onde prestou depoimento e o boletim de ocorrência foi registrado. Após, ele foi conduzido ao Presídio Estadual de Santiago.