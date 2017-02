Homem é morto a tiros em Santa Maria

10º homicídio do ano 28/02/2017 | 08h14 Atualizada em

Um homem de 34 anos foi encontrado morto no início da manhã desta terça-feira, em Santa Maria. A vítima, identificada como Leandro Cardoso da Silva, tinha ferimentos de disparos de arma de fogo no rosto.

De acordo com a Brigada Militar (BM), uma guarnição foi até o local, que fica na esquina das Ruas Oito de Julho e Catarina, no Beco do Beijo, no Bairro Camobi, onde encontrou o homem já sem vida, caído na via, por volta das 6h.

O delegado Gabriel Zanella, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), que investiga o caso, disse que, pela manhã, foram ouvidas testemunhas do crime. A delegacia ainda está apurando a autoria do assassinato e a motivação para o crime.

O corpo de Silva será velado na Igreja do Evangelho Quadrangular, em Camobi, a partir das 16h, e o sepultamento está previsto para a manhã de quarta-feira, no Cemitério Municipal de Restinga Seca.

Este foi o 10º homicídio do ano em Santa Maria.