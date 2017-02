Homem é morto a tiros em Cruz Alta

Homicídio 20/02/2017 | 09h46 Atualizada em

Um homem de 31 anos foi vítima de homicídio na tarde de sábado, em Cruz Alta, na Região Central. Pedro Miguel Soares Furtado estava com amigos em frente a uma residência na Rua Assis Brasil, no Bairro Lisabel quando aconteceu o crime.

De acordo com o delegado Josuel Muniz, da 1ª Delegacia de Polícia de Cruz Alta, o crime aconteceu por volta das 16h30min. Uma motocicleta, com duas pessoas, teria parado em frente à residência e o carona teria descido e feito um disparo com uma espingarda calibre .12. Após, o mesmo homem teria sacado um revólver calibre .38 e feito outros disparos contra a vítima, que acabou atingida no tórax. O homem morreu no local.

A Polícia Civil já ouviu testemunhas do crime e, segundo o delegado, existe uma linha de investigação bem definida. O suspeito do crime ainda não foi localizado pela polícia.