Homem é encontrado morto no interior de Cacequi

O corpo de um homem, com idade entre 35 e 45 anos, foi encontrado no interior de Cacequi na manhã desta terça-feira. A Polícia Civil está trabalhando na identificação da pessoa para, então, investigar o assassinato, pois o corpo apresenta sinais de violência.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o corpo foi visto por uma mulher que faz transporte escolar, às 6h40min desta terça-feira, em uma estrada secundária da Estrada do Macaco Branco, na localidade de Restinga. O homem tinha sinais de duas facadas nas costas e outra no pescoço - que seria a causa da morte. Ele morreu entre 1h e 2h desta terça-feira.

A investigação entrou em contato com hospitais e bombeiros para identificar o homem, porém, não conseguiu descobrir a identidade dele. Também não há registros de desaparecidos com essas características no município e, por isso, acredita-se na possibilidade de ele ser de outro local.

Ainda nesta terça-feira, as digitais do homem foram recolhidas para exame de papiloscopia, que pode ficar pronto em dois ou três dias - caso a vítima seja do Estado. A Polícia Civil tenta identificar o quanto antes a vítima. O homem encontrado usava uma bermuda jeans e um par de tênis preto, estava sem camisa e tem cabelo preto e curto, pele clara e altura entre 1m70cm e 1m75cm.Quem tiver informações sobre desaparecidos pode ligar para o telefone (55) 3254-1229.