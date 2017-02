Homem é baleado em bar de Santa Maria

Violência 27/02/2017 | 09h08 Atualizada em

Um homem, de 38 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da manhã desta segunda-feira em Santa Maria. O caso aconteceu por volta das 7h em um bar, na Rua Dona Luiza, no bairro Nossa Senhora do Rosário.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), o homem era um cliente do bar e foi agredido com uma arma de fogo, que atingiu seu braço direito. Ele também foi agredido com uma facada no pulmão e um corte profundo na cabeça. Segundo o registro, a vítima apresentava estar sob efeitos de álcool ou substâncias entorpecentes.

A Brigada Militar (BM) foi acionada quando o homem já havia dado entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). A UPA não informou o estado de saúde da vítima.