Hemocentros incentivam doações de sangue no período do Carnaval 

Doação de Sangue 18/02/2017 | 16h01 Atualizada em

O Banco de Sangue do Hospital de Caridade e o Hemocentro Regional de Santa Maria convidam voluntários a doarem sangue durante a semana que antecede o Carnaval. No período, a necessidade de reforçar os estoques é ainda maior.

As instituições necessitam de sangues tipos O- (negativo) e A- (negativo), mas todos os tipos são importantes para reabastecer os estoques.

Em Santa Maria, as doações podem ser feitas no Banco de Sangue do Hospital de Caridade (Av. Presidente Vargas, 2291), de segunda a sexta, das 8h às 14, sem fechar ao meio dia, e no Hemocentro Regional (Rua Alameda Santiago do Chile, 35), de segunda a sexta, das 8h às 14, sem fechar ao meio dia.

Para doar é preciso apresentar um documento de identidade com foto, pesar no mínimo 50 kg, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e não ter ingerido bebida alcoólica nas 12h que antecedem a doação. Menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis. Mais informações pelo telefone 55 3221-2999 (Banco de Sangue do Caridade) ou 55 3221-5262 (Hemocentro Regional).